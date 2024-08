Harris geeft onverwacht toespraak op eerste avond conventie

CHICAGO (ANP) - De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft op de eerste avond van de Democratische Nationale Conventie (DNC) in Chicago onaangekondigd een toespraak gegeven. Ze zou eigenlijk pas donderdag op het podium verschijnen, schrijft The New York Times, maar liet het publiek maandagavond weten dat ze president Joe Biden "voor altijd dankbaar is".

Harris is de Democratische presidentskandidaat doordat Biden in juli uit de race stapte. "Ik wil eerst onze ongelooflijke president huldigen", zei ze onder luid gejuich. "Joe, bedankt voor je legendarische leiderschap en voor je enorme staat van dienst."

"Dit zal een geweldige week worden", zei Harris. Bij haar opkomst klonk het nummer Freedom van Beyoncé. Verwacht wordt dat Biden later op de avond een toespraak geeft.