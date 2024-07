Harris uit zorgen tegen Netanyahu over humanitaire situatie Gaza

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP/DPA) - De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft donderdag met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gepraat over de humanitaire situatie in Gaza in "openhartige gesprekken". Na afloop van de bijeenkomst in het Witte Huis zei Harris tegen verslaggevers: "Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen. En hoe het dat doet, doet ertoe."

Ze zei ook dat ze had gepraat over de omvang van het menselijk lijden in Gaza. "Ik heb duidelijk gemaakt dat ik me ernstig zorgen maak over de verschrikkelijke humanitaire situatie daar", zei ze. "We kunnen niet toestaan dat we gevoelloos worden voor het lijden en ik zal niet zwijgen."

Terrorisme en geweld moeten veroordeeld worden, zei Harris. "Laten we allemaal doen wat we kunnen om het lijden van onschuldige burgers te voorkomen. En laten we antisemitisme, islamofobie en elke vorm van haat veroordelen."

Harris riep zowel Netanyahu als Hamas op om in te stemmen met een akkoord over een staakt-het-vuren en de vrijlating van gijzelaars om een ​​einde te maken aan de oorlog. Een voorstel voor een staakt-het-vuren ligt volgens haar dankzij de Amerikaanse president Joe Biden op tafel. "Zoals ik net tegen premier Netanyahu heb gezegd: het is tijd om deze deal rond te krijgen", aldus Harris.