Huizenbezitter vindt energielabel woning steeds belangrijker

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Twee derde van de Nederlandse huiseigenaren verwacht dat de waarde van een koopwoning binnen nu en vijf jaar steeds sterker afhankelijk wordt van het energielabel. Dat blijkt uit onderzoek van hypotheekadviseur De Hypotheker.

Na een lange periode waarin het aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering daalde door de gestegen hypotheekrente, is sinds begin dit jaar een kentering zichtbaar. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal hypotheekaanvragen voor het verbouwen of verduurzamen van de woning met ruim 13 procent.

Twee derde van de huiseigenaren geeft in het onderzoek aan dat ze hun woning na aankoop al deels hebben verduurzaamd. Eén op de acht deed dat zelfs al voor de aankoop. Dat betekent per saldo dat 79 procent van de huiseigenaren in een verduurzaamde woning woont.

Energiekosten

De belangrijkste redenen om te verduurzamen zijn besparingen op de energiekosten, op afstand gevolgd door het vergroten van het wooncomfort. Veel huizenbezitters kiezen voor de plaatsing van zonnepanelen, dubbelglas, ledverlichting, energiezuinige apparaten en vloer-, dak- en spouwmuurisolatie. Ruim acht op de tien mensen met een koopwoning zeggen zich er goed bewust van te zijn dat zij de waarde van hun huis kunnen verhogen door het te verduurzamen.

Naast een lagere energierekening speelt ook het energielabel een steeds grotere rol. Dat wordt extra versterkt nu sinds 1 januari 2024 het maximale te lenen bedrag afhankelijk is van het energielabel. Hoe beter het label, hoe hoger de maximale hypotheek. Minstens de helft van de Nederlandse huizenbezitters vindt financiële prikkels erg belangrijk bij verduurzaming, blijkt uit het onderzoek. Dat geldt ook voor de mate waarin zij een beroep kunnen doen op financiële regelingen.