Medeoprichter van Mexicaans Sinaloa-drugskartel opgepakt

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - De Mexicaanse drugsbaron Ismael 'El Mayo' Zambada, een van de oprichters van het beruchte Mexicaanse Sinaloa-kartel, is in handen van de Amerikaanse autoriteiten. Een van de zoons van Joaquin 'El Chapo' Guzmán, Joaquin Guzmán López, werd ook opgepakt. Beide werden in El Paso in de Amerikaanse staat Texas gearresteerd, zei de Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland donderdag in een verklaring.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is het Sinaloa-kartel, "één van de meest gewelddadige en machtigste drugshandelorganisaties ter wereld."

Zambada richtte het kartel op samen met drugsbaron Joaquin 'El Chapo' Guzmán, die momenteel in de gevangenis zit. Aanklagers in de Verenigde Staten hebben Zambada in februari beschuldigd van een samenzwering om fentanyl te maken en te distribueren. Fentanyl is een synthetische pijnstiller met een tot 50 keer sterkere werking dan heroïne. Het kartel gebruikt vliegtuigen, boten en zelfs onderzeeërs voor de smokkel en zou daarmee honderden miljoenen dollars verdienen.

Volgens Amerikaanse functionarissen is het gebruik van fentanyl de belangrijkste doodsoorzaak voor Amerikanen tussen de 18 en 45 jaar. Vorig jaar werd Ovidio Guzmán, ook een zoon van 'El Chapo', uitgeleverd aan de Verenigde Staten.