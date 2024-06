Harry Potter-illustratie geveild voor 1,9 miljoen dollar

NEW YORK (ANP) - De originele illustratie van het eerste Harry Potter-boek is in New York geveild voor 1,9 miljoen dollar, omgerekend bijna 1,8 miljoen euro. Volgens veilinghuis Sotheby's is dit het hoogste bedrag dat ooit voor een Harry Potter-item bij een veiling is betaald.

Het gaat om de illustratie op de voorkant van de kaft van de eerste editie van Harry Potter and the Philosopher's Stone uit 1997. Van tevoren werd gedacht dat de tekening tussen de 400.000 en 600.000 dollar zou opbrengen. In 2001 bracht dezelfde tekening ongeveer 105.000 dollar op, maar toen waren nog niet alle delen van de Harry Potter-serie verschenen.

De tekening is gemaakt door Thomas Taylor. Volgens Sotheby's was hij destijds een van de eersten die het boek mocht lezen. Taylor, die nu zelf kinderboeken schrijft en illustreert, laat in een verklaring van het veilinghuis weten trots te zijn op het "magische begin" van zijn carrière.