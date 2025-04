Je baan kwijt door AI? Experts denken dat dat wel meevalt. Er is wel een ander probleem

AI-experts zijn aanzienlijk enthousiaster over de opkomst van kunstmatige intelligentie dan de gemiddelde Amerikaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Pew Research Center.

Bijna de helft (47 procent) van de AI-specialisten zegt eerder blij dan bezorgd te zijn over de toenemende rol van AI in het dagelijks leven. Daartegenover staat dat 51 procent van de Amerikaanse volwassenen juist meer problemen dan enthousiasme ervaart over deze ontwikkeling.

Toch delen experts en het publiek ook zorgen. Zo maken beide groepen zich druk om de verspreiding van onjuiste informatie via AI en over het risico dat AI wordt ingezet om mensen na te doen, denk aan deepfakes. Ook het gebruik (of misbruik) van persoonlijke gegevens en vooroordelen in AI-gestuurde beslissingen worden door beide groepen als serieuze risico’s gezien.

Opvallend is dat AI-experts zich veel minder druk maken over het verlies van banen. Waar 56 procent van de Amerikanen zich hier ‘zeer’ of ‘extreem’ zorgen over maakt, is dat bij AI-experts slechts 25 procent. Ook over het effect van AI op menselijke relaties lopen de meningen uiteen: 57 procent van het publiek vreest dat AI leidt tot minder verbinding tussen mensen, tegenover 37 procent van de experts.

Over het geheel genomen zijn AI-experts dus veel optimistischer over de toekomst. Meer dan de helft (56 procent) verwacht dat AI de komende twintig jaar een positief netto-effect zal hebben op de Amerikaanse samenleving. Onder het brede publiek gelooft slechts 17 procent dat. Die kloof lijkt vooral te komen door verschillen in kennis en vertrouwdheid met deze snelgroeiende technologie.