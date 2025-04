We vergeten 90 procent van wat we leren binnen een week: zo voorkom je dat

Je luistert een geweldige podcast, leest een inspirerend artikel of volgt een boeiende training. En je denkt: dit ga ik nooit vergeten. Maar een paar dagen later weet je nog maar een fractie van wat je zo fascinerend vond. Herkenbaar?

Geen paniek, het ligt niet aan jou. Het is je brein dat precies doet waarvoor het ontworpen is. We kennen allemaal de leercurve: hoe meer we iets oefenen, hoe beter we erin worden. Maar veel minder bekend is de vergeetcurve, en die is minstens zo belangrijk. De Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus toonde eind 19e eeuw aan hoe snel nieuwe informatie vervaagt. Volgens zijn onderzoek vergeten we 50 procent van wat we leren binnen een uur, 75 procent na een dag en tot 90 procent na een week. Zonder herhaling is zelfs de meest indrukwekkende kennis vaak snel verdwenen.

Waarom we vergeten

We leven in een tijd van constante prikkels en informatie-overload. We hoppen van artikel naar video naar meeting zonder pauze of verwerking. Maar ons brein is niet gemaakt voor passieve consumptie, het heeft actie nodig.

Gelukkig zijn er eenvoudige technieken om beter te onthouden wat je leert:

1. Schrijf het direct op in je eigen woorden

Binnen een uur samenvatten wat je hebt geleerd, dwingt je brein om actief te verwerken. Dat maakt de kans veel groter dat het blijft hangen.

2. Sta even stil bij wat je net hebt geleerd

Stel jezelf vragen als: Wat verraste me? Waar sluit dit op aan? Hoe kan ik dit gebruiken? Zo bouw je een netwerk van associaties dat helpt bij het onthouden.

3. Pas het direct toe

Gebruik nieuwe kennis meteen: vertel het aan iemand, test het op je werk, of verwerk het in een project. Actief toepassen zorgt voor duurzame verankering.

4. Gebruik technologie als geheugensteun

AI-tools kunnen je helpen om samen te vatten, quizjes te maken of op het juiste moment herinneringen te sturen. Zo maak je van herhaling een gewoonte.

Leren stopt niet bij luisteren of lezen. Het echte verschil maak je door te herhalen, te reflecteren en toe te passen. Dus de volgende keer dat iets je raakt of inspireert: pauzeer even. Vat het samen. Denk erover na. Gebruik het.

Want de vergeetcurve mag dan steil zijn, onvermijdelijk is hij zeker niet.