Fortnite keert na vier jaar terug op iPhones en iPads in EU

CARY (ANP/DPA) - De populaire game Fortnite is voor het eerst in vier jaar weer te spelen op iPhones en iPads in de Europese Unie. Epic Games, de ontwikkelaar achter het spel, heeft vrijdag zijn eigen appwinkel gelanceerd. Daarmee is een einde gekomen aan een conflict tussen Apple en het gamesbedrijf dat in 2020 begon.

Apple heeft het downloaden van apps buiten de eigen App Store lange tijd niet toegestaan. Het bedrijf verwijderde Fortnite vier jaar geleden uit zijn appwinkel nadat Epic had geprobeerd om het betalingssysteem in het systeem van Apple te omzeilen. Epic spande daarop in de Verenigde Staten een rechtszaak aan. De rechter oordeelde dat de ontwikkelaar de regels had overtreden en stelde Apple in het gelijk.

Maar onder druk van Europese toezichthouders besloot Apple in maart van dit jaar alsnog de weg vrij te maken voor een eigen appwinkel van Epic Games. Begin juli leek het er even op dat Apple de plannen tegenwerkte, maar uiteindelijk ging het techconcern toch akkoord.

De Epic Games Store, die ook beschikbaar is op Android-toestellen wereldwijd, biedt vooralsnog drie games aan. Naast Fortnite zijn dat Rocket League Sideswipe en Fall Guys. "We werken eraan om alle ontwikkelaars in staat te stellen hun games en apps in de toekomst via de Epic Games Store te lanceren", meldt de ontwikkelaar.