Hasna A. veroordeeld tot tien jaar cel voor slavernij in Syrië

SCHIPHOL (ANP) - De rechtbank heeft woensdag de 33-jarige Syriëganger Hasna A. uit Hengelo veroordeeld tot tien jaar cel, twee jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. Tijdens haar verblijf in het kalifaat van IS in 2015 hield ze een jezidi-vrouw als slavin, oordeelt de rechtbank. Het is voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor een misdrijf gepleegd tegen jezidi's, een religieuze en etnische Koerdische minderheid.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van acht jaar geëist tegen A. voor het gebruiken van twee jezidi-vrouwen als huisslavin, maar volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs voor slavernij door A. in de zaak van het tweede slachtoffer.

De opgelegde celstraf is hoger dan de straf van acht jaar die was geëist. De rechtbank noemde slavernij in het vonnis "een buitengewoon ernstig feit dat een gevangenisstraf van meerdere jaren rechtvaardigt."