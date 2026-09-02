Haven Deventer vanaf dinsdag weer bereikbaar voor schepen

DEVENTER (ANP) - De haven van Deventer is vanaf komende dinsdag weer bereikbaar voor de scheepvaart. De sluis die de haven met de IJssel verbindt, was vanwege de lage waterstand sinds 1 augustus dicht. De gemeente laat weten dat de sluis straks weer open kan, omdat het peil volgens de vooruitzichten de komende veertien dagen minimaal 45 centimeter boven NAP zal zijn.

Volgens de waterschapsvergunning mogen de deuren van de sluis niet opengaan als de waterstand onder de 45 centimeter is gezakt. "Zoals gebruikelijk wordt de waterstand nauwlettend gevolgd en worden maatregelen genomen, als de situatie daar om vraagt", stelt de gemeente.

Volgens Deventer hebben veel bedrijven die zijn aangewezen op vervoer over water alternatieve mogelijkheden voor transport kunnen regelen. "Of het scheepvaartverkeer weer op gang komt, ligt aan de bedrijven zelf. Zij hebben in elk geval een week de tijd om zich voor te bereiden op de heropening."