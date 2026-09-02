Grapperhaus zag zichzelf als juridisch geweten van kabinet

DEN HAAG (ANP) - Oud-justitieminister Ferd Grapperhaus vond zichzelf het juridisch geweten van het kabinet tijdens de coronapandemie. Tegen de parlementaire enquêtecommissie corona zei de CDA'er dat hij daarom snel begon te praten over betere juridische borging van de coronamaatregelen.

De oud-minister zei dat hij in maart 2020 al zei dat er een noodwet moest komen voor de maatregelen, die in eerste instantie via noodverordeningen werden ingevoerd. "Toen ik dat midden in de crisis met te weinig ic-bedden inbracht, kunt u zich voorstellen dat mijn collega's niet enthousiast waren."

Vanaf april kon hij samen met toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren alsnog van start gaan met de wet, die op 1 mei werd aangekondigd. De tijdelijke wet werd vervolgens in december ingevoerd.

Grapperhaus zei tijdens het verhoor ook dat hij in 2021 ingreep bij een horecagelegenheid, terwijl hij dat juridisch gezien niet had mogen doen.