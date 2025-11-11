Macron ontvangt Abbas, Israël boos

PARIJS (ANP) - Twee maanden na de Franse erkenning van de Palestijnse staat heeft de Franse president Emmanuel Macron de president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas ontvangen. Belangrijkste gespreksonderwerp in Parijs is de "volledige uitvoering" van het staakt-het-vuren dat sinds een maand van kracht is in de Palestijnse Gazastrook.

Volgens Franse media heeft de Israëlische ambassade in Frankrijk felle kritiek geuit op de ontmoeting. Israël laakte eerder dit jaar ook de erkenning van de Palestijnse staat door Parijs.

Macron en Abbas spreken tijdens hun overleg ook over de volgende stappen van het vredesplan voor Gaza. Parijs zal ook benadrukken dat de Palestijnse Autoriteit, die jarenlang geen autoriteit had in de Gazastrook, zal moeten hervormen.