ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Macron ontvangt Abbas, Israël boos

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 18:28
anp111125160 1
PARIJS (ANP) - Twee maanden na de Franse erkenning van de Palestijnse staat heeft de Franse president Emmanuel Macron de president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas ontvangen. Belangrijkste gespreksonderwerp in Parijs is de "volledige uitvoering" van het staakt-het-vuren dat sinds een maand van kracht is in de Palestijnse Gazastrook.
Volgens Franse media heeft de Israëlische ambassade in Frankrijk felle kritiek geuit op de ontmoeting. Israël laakte eerder dit jaar ook de erkenning van de Palestijnse staat door Parijs.
Macron en Abbas spreken tijdens hun overleg ook over de volgende stappen van het vredesplan voor Gaza. Parijs zal ook benadrukken dat de Palestijnse Autoriteit, die jarenlang geen autoriteit had in de Gazastrook, zal moeten hervormen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474397919

Ramen lappen: Deze trucs gebruiken echte glazenwassers

shutterstock_2310832313

De Franse baguette is in gevaar

91dd2994-f773-49bc-a569-fa8f150c66a5

Trump verbiedt visa voor dikke mensen (behalve als ze zowel dik als rijk zijn)

shutterstock_2622329979

Waarom sommige volwassenen moeite hebben om liefde te voelen – 7 ingrijpende jeugdervaringen

1024px-ancient_roman_road_of_tall_aqibrin

Deze digitale kaart laat je dwalen over 300.000 kilometer aan Romeinse wegen: 'Alle wegen leiden naar Rome'

anp101125174 1

BBB levert: BBB-fractievoorzitter verlaat Flevolandse politiek na taakstraf

Loading