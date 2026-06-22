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Heerma snapt frustratie Groningers na fouten bij versterking

Samenleving
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 19:44
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GRONINGEN (ANP) - Minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken) snapt de "opgebouwde frustratie" bij Groningers over fouten die gemaakt zijn bij de veiligheidsbeoordeling van woningen in het aardbevingsgebied. Dat zei de CDA-bewindsman tegen journalisten na een bezoek aan de regio. Een rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) bracht vorige week nieuwe onvolkomenheden in de toch al uiterst stroef verlopende versterkingsaanpak aan het licht.
Heerma sprak onder meer met bewoners, bestuurders en maatschappelijke organisaties over het rapport. Hij erkende dat de bevindingen geen verrassing kunnen zijn. "Het ACVG heeft voor veel mensen duidelijk gemaakt wat zij al jaren zeggen", aldus de minister, die de gesprekken "indringend" vond. Hij komt later met een formele reactie op het rapport.
Duizenden gebouwen in Groningen voldoen mogelijk niet aan de veiligheidsnorm en moeten versterkt worden. Hoeveel precies en welke, is ook na jaren getouwtrek nog altijd onduidelijk. Dat komt ook doordat de overheid vaak tussentijds de spelregels veranderde.
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