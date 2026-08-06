Verlagen déze acht gewoonten echt je biologische leeftijd?

Online lijstjes beloven een jongere biologische leeftijd in acht simpele stappen. De wetenschap kent inderdaad een acht-puntenlijst — alleen staat daar iets anders op dan “eet gezond” en “beweeg lekker”.

Je paspoortleeftijd staat vast. Je biologische leeftijd is een schatting van hoe versleten je lichaam is, en die wordt op twee manieren gemeten. De fenotypische leeftijd combineert je kalenderleeftijd met negen bloedwaarden voor stofwisseling, ontsteking en orgaanfunctie, waaronder glucose, CRP en creatinine. Epigenetische klokken kijken naar chemische markeringen op je DNA, de methylatiepatronen die met het ouder worden verschuiven.

Het verschil tussen beide leeftijden heet leeftijdsversnelling. Een positief getal betekent: je verouderde sneller dan de kalender.

De acht die er wetenschappelijk toe doen

De best onderbouwde achtdelige checklist is die van de Amerikaanse hartstichting: voeding, beweging, nicotinegebruik, slaap, gewicht, cholesterol, bloedsuiker en bloeddruk. In een analyse van ruim 6.500 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar bleken mensen die hoog scoorden op alle acht biologisch ongeveer zes jaar jonger dan hun kalenderleeftijd, ook na correctie voor sociaal-economische verschillen.

Wie hoog scoort op alle acht, is biologisch ongeveer zes jaar jonger dan het paspoort aangeeft.

Opvallend: drie van die acht zijn geen gewoonten maar meetwaarden. Bloeddruk en bloedsuiker verschijnen niet in feelgood-lijstjes, terwijl ze wel meewegen.

Bewegen is het best gemeten effect

Een Gentse studie volgde 33 deelnemers tussen 35 en 65 jaar die zes maanden lang gemiddeld vijf uur per week fietstraining kregen. Hun lichaamsleeftijd verouderde 7,7 maanden minder dan verwacht, hun slagaders werden 3,6 jaar jonger en hun VO2max steeg met bijna twintig procent. Juist de deelnemers met de grootste conditiewinst lieten de sterkste verjonging zien.

Dat is stevig getraind. De Nederlandse beweegrichtlijn ligt lager: minstens 150 minuten matig intensieve inspanning per week, plus twee keer spier- en botversterkende activiteiten.

Eten: minder, niet perfecter

In de grootste gerandomiseerde proef op dit terrein aten 220 gezonde volwassenen twee jaar lang met een streefbeperking van 25 procent minder calorieën. Hun verouderingstempo vertraagde met 2 tot 3 procent — in ander onderzoek gekoppeld aan 10 tot 15 procent lagere sterftekans, vergelijkbaar met stoppen met roken.

Dat effect is bescheiden en de deelnemers haalden de beoogde beperking bij lange na niet. Wie hoopt op jaren winst door een streng dieet, rekent zich rijk.

Slaap, drank en gezelschap

Voor volwassenen geldt zeven tot negen uur slaap als aanbevolen duur, en het verband met versnelde veroudering is U-vormig: te kort én te lang scoren slechter. Het drinkadvies is inmiddels helder: geen alcohol, of hooguit één glas per dag. En eenzaamheid lijkt op moleculair niveau sporen na te laten — tweelingonderzoek vond bij de eenzamere helft van een tweelingpaar subtiele tekenen van snellere biologische veroudering.

Niet elke slechte gewoonte laat een spoor na in de epigenetische klok.

Wat de lijstjes verzwijgen

De studie die het vaakst wordt aangehaald voor “acht weken, drie jaar jonger” onderzocht 43 mannen tussen 50 en 72 jaar. Het gemeten verschil met de controlegroep bedroeg 3,23 jaar, maar het is een kleine pilotstudie onder uitsluitend mannen. En roken, de meest schadelijke gewoonte die er is, bleek in bloedmonsters juist níet consistent terug te vinden in de epigenetische klok.

Epigenetische klokken zijn een onderzoeksinstrument, geen medische uitslag. Wat werkt, is saai en bekend: bewegen, matigen, slapen, contact houden.

Wat je kan doen Beweegrichtlijn: minstens 150 minuten matig intensieve inspanning per week, plus twee keer spier- en botversterkende activiteiten. Alcohol: geen, of hooguit één glas per dag. Slaap: zeven tot negen uur voor volwassenen. Voeding: veel groente en fruit, volkoren, dagelijks een handje ongezouten noten, kraanwater en thee zonder suiker.

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