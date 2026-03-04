ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Praktijkondersteuner Haagse huisarts vrijgesproken van ontucht

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 14:43
anp040326138 1
DEN HAAG (ANP) - De rechtbank Den Haag heeft een 60-jarige praktijkondersteuner van een Haagse huisarts vrijgesproken van het plegen van ontuchtige handelingen bij twee patiënten. De rechtbank oordeelt dat er niet voldoende wettig en overtuigend bewijs is.
Twee vrouwen deden aangifte en verklaarden dat de man tijdens een consult onnodig aan hun borsten zou hebben gezeten. Dat zou zijn gebeurd in november 2023 en bij een van de vrouwen ook in januari 2022.
De rechtbank legt uit dat de verklaringen van de vrouwen en de verdachte lijnrecht tegenover elkaar staan, waardoor steunbewijs is vereist. In deze zaak oordeelde de rechtbank dat er onvoldoende overtuigend steunbewijs is.
Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf geëist van vijf maanden, waarvan drie voorwaardelijk, en een beroepsverbod van vijf jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah

anp030326186 1

Trump dreigt alle handel met Spanje te stoppen

174459286_m

6 tekenen dat je cortisol te hoog is

generated-image (5)

Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten

shutterstock_2063113412

Amsterdam: 70 euro voor een broodje vlees

belastingformulier

Belastingaangifte 2025: vijf fouten die je zo honderden euro’s kosten

Loading