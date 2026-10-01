ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hegseth: rol voor Elon Musk in toekomstige oorlogsvoering

Samenleving
door anp
anp011026010 1
Volg ons op Google Nieuws
VIRGINIA (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft diverse nieuwe militaire commando's en projecten aangekondigd, waaronder een initiatief dat onder leiding zal komen te staan van Elon Musk. Het gaat om een project dat gericht is op onderzoek naar de toekomst van oorlogsvoering.
Hegseth zei tijdens zijn toespraak "State of the Force" op een marinebasis dat "Project Meridian gericht is op het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van de wapens en systemen die onze kinderen en kleinkinderen tijdens hun leven nodig zullen hebben". Naast Elon Musk wordt dit initiatief geleid door Palmer Luckey (oprichter van Anduril Industries) en voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Newt Gingrich.
Het onderzoek zal gebruikmaken van "de beste voorspellers van toekomstige conflicten" die "niet uitsluitend binnen het Pentagon te vinden zijn", aldus Hegseth. "Het doel ervan is om op creatieve wijze naar de toekomst te kijken en vast te stellen welke gebieden we moeten veroveren en welke vaardigheden we onder de knie moeten krijgen", zei hij.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

Belastingaangifte: deze zorgkosten vergeet je makkelijk — maar niet alles mag je aftrekken

shutterstock_2740926431

ABP is het vijfde pensioenfonds ter wereld, maar belegt minder succesvol dan buitenlandse fondsen: waarom dat vanaf 1 januari zwaarder telt voor jouw pensioen

127105376_m

Zo haal je de witte waas eenvoudig van je glazen af

ANP-557548277

Paulien Cornelisse (50) overleden

anp300926143 1

VVD wil proberen kleine spaarder te ontzien bij oplossing box 3

ierland verplicht gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten1684765720

Zelfs matig alcoholgebruik verhoogt kankerrisico

Loading