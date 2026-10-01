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Ruiten gemeentehuis Rhenen vernield na vergadering asielopvang

Samenleving
door anp
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RHENEN (ANP) - Bij het gemeentehuis in het Utrechtse Rhenen zijn rond 23.15 uur twee ruiten vernield door vuurwerk. Dat meldt de politie Midden-Nederland in een bericht. Bij het gemeentehuis had zich een grote groep mensen verzameld omdat de gemeenteraad daar vergaderde over de opvang van asielzoekers.
Volgens de politie was een groot deel van de mensen die zich bij het gemeentehuis hadden verzameld rond 22.00 uur weg. Een klein groepje bleef echter "zonder duidelijk doel" rondhangen, waarna één persoon werd aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Het gaat om een 25-jarige man uit Veenendaal.
Nadat de politie was vertrokken, werden de ruiten vernield. Daarop kwam de ME in actie om in te grijpen. De verdachten konden niet worden gepakt, meldt de politie. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de vernieling.
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