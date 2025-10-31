Hegseth: VS bezorgd over Chinese activiteiten in Zuid-Chinese Zee

KUALA LUMPUR (ANP/RTR) - De Verenigde Staten zullen "krachtig hun belangen verdedigen", zei de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth tegen zijn Chinese ambtgenoot Dong Jun tijdens een bijeenkomst in Kuala Lumpur. Hegseth benadrukte daarbij het belang van het handhaven van een machtsevenwicht in de regio.

In een bericht op X zei Hegseth dat hij de Chinese minister had gezegd dat de Verenigde Staten bezorgd zijn over China's activiteiten in de betwiste Zuid-Chinese Zee en rond Taiwan, tijdens een bijeenkomst die hij "goed en constructief" noemde.

"We zullen de gesprekken met het Volksbevrijdingsleger voortzetten over zaken van wederzijds belang", schreef Hegseth. "De Verenigde Staten zoeken geen conflict", voegde hij eraan toe. "Ze zullen hun belangen krachtig blijven verdedigen en ervoor zorgen dat ze de capaciteiten in de regio hebben om dit te doen."

De opmerkingen kwamen nadat president Donald Trump donderdag had gezegd dat Taiwan geen onderwerp was in zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping in de Zuid-Koreaanse stad Busan.