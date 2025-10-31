ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental door overstromingen in Vietnam stijgt

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 6:19
anp311025051 1
HANOI (ANP/RTR) - Het dodental door de zware overstromingen in centraal Vietnam is gestegen naar dertien. Elf mensen worden nog vermist.
De overstromingen werden veroorzaakt door een recordhoeveelheid regen de afgelopen dagen. In de Centraal-Vietnamese stad Hué viel binnen 24 uur 1,7 meter regen: een nieuw record voor het Zuidoost-Aziatische land.
Door de overstromingen zijn meer dan 116.000 huizen en 5000 hectare aan gewassen onder water gezet. Wegen en spoorwegen zijn beschadigd, waardoor verkeer en stroom in verschillende gebieden zijn afgesneden.
Vietnam wordt vaker getroffen door stormen en overstromingen die veel schade aanrichten en voor doden zorgen. Naar verwachting houdt de zware regenval in centraal Vietnam de komende dagen aan.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet

117396750 m normal none

Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

ANP-530817766

Buurtkatten in je tuin? Met deze 7 tips houd je ze vriendelijk op afstand

Loading