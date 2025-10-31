Dodental door overstromingen in Vietnam stijgt

HANOI (ANP/RTR) - Het dodental door de zware overstromingen in centraal Vietnam is gestegen naar dertien. Elf mensen worden nog vermist.

De overstromingen werden veroorzaakt door een recordhoeveelheid regen de afgelopen dagen. In de Centraal-Vietnamese stad Hué viel binnen 24 uur 1,7 meter regen: een nieuw record voor het Zuidoost-Aziatische land.

Door de overstromingen zijn meer dan 116.000 huizen en 5000 hectare aan gewassen onder water gezet. Wegen en spoorwegen zijn beschadigd, waardoor verkeer en stroom in verschillende gebieden zijn afgesneden.

Vietnam wordt vaker getroffen door stormen en overstromingen die veel schade aanrichten en voor doden zorgen. Naar verwachting houdt de zware regenval in centraal Vietnam de komende dagen aan.