Hegseth waarschuwt Iran: we zijn klaar voor hervatting strijd

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft gewaarschuwd dat zijn land klaar is om gevechtsoperaties te hervatten als Iran geen deal sluit. Als het land een "slechte keus" maakt, kunnen er naast de huidige blokkade van Iraanse havens ook weer bommen vallen, stelde de minister. Die benadrukte dat zijn land nog steeds essentiële infrastructuur, waaronder de energiesector, in het vizier heeft.

Hegseth richtte zich op zijn persconferentie rechtstreeks tot Iraanse militaire leiders. Hij stelde dat zijn land "alleen maar sterker wordt", terwijl de Iraniërs hun vernietigde wapentuig niet kunnen vervangen. "Dat weten jullie en wij weten het ook", aldus de minister. Die claimde dat de VS zich met "meer kracht dan ooit" aan het voorbereiden zijn op nieuwe gevechtshandelingen en ook beschikken over betere inlichtingen dan voorheen.