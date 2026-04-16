Lufthansa sluit regiodochter om hoge kerosineprijzen en staking

FRANKFURT (ANP) - Luchtvaartconcern Lufthansa grijpt in vanwege hoge brandstofprijzen en recente stakingen. Het bedrijf stopt later deze week met de vluchten van zijn regionale dochtermaatschappij Lufthansa CityLine. De 27 vliegtuigen van het verlieslatende onderdeel worden permanent uit het vliegschema gehaald, meldt Lufthansa.

De oorlog in Iran heeft tot een sterke stijging van de prijs voor kerosine geleid. Tegelijkertijd kampte Lufthansa de afgelopen weken met dagen van grote vluchtuitval door stakingen onder cabinepersoneel en piloten, onder andere van CityLine-medewerkers die een sociaal plan eisten. Lufthansa zegt nu zijn strategie "versneld uit te voeren" vanwege de hogere kosten door beide ontwikkelingen.

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa zelf vermindert ook het aantal vluchten aan het einde van de zomerdienstregeling. Er worden dan zes vliegtuigen voor intercontinentale vluchten uit het vliegschema gehaald. In de winter vermindert het bedrijf de capaciteit verder, meldt het bedrijf.