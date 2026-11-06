Hegseth wacht mogelijk volgende week afzettingsprocedure in Huis

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Thomas Massie, een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, heeft tegen persbureau Bloomberg gezegd dat hij "absoluut" een voorstel tot afzetting indient tegen minister van Defensie Pete Hegseth zodra het Huis volgende week weer bijeenkomt. Om zo'n procedure te starten is een gewone meerderheid in het Huis genoeg.

Massie probeerde al eerder om Hegseth af te laten zetten vanwege het voeren van een oorlog met Iran zonder toestemming van het Congres. Destijds hield de Republikeinse meerderheid de procedure tegen. Dat ligt wellicht anders nu de door Hegseth bepleite oorlog tegen Iran mede heeft bijgedragen aan het enorme Republikeinse verlies tijdens de midterms, denkt Massie.

Het voorstel van Massie om een afzettingsprocedure tegen Hegseth te starten, kan naar verwachting rekenen op brede steun van de Democraten. Massie schat in dat ook genoeg Republikeinen voor zijn voorstel zullen stemmen. Zij willen immers niet publiekelijk hun steun uiten voor de onder vuur liggende Hegseth.

Massie heeft zo'n haast met zijn voorstel omdat hij in januari, als het nieuwe Congres wordt ingezworen, niet in het Huis zal terugkeren. In het volgende Congres zullen de Democraten meerderheden hebben in zowel de Senaat als het Huis.