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Journaliste Yoani Sánchez vrij na 'willekeurige detentie' in Cuba

Samenleving
door anp
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HAVANA (ANP/AFP) - De onafhankelijke journalist Yoani Sánchez, een gerespecteerde verslaggever in Cuba, heeft bekendgemaakt dat ze is vrijgelaten na een "willekeurige detentie" van enkele uren in Havana.
"Ik ben net thuisgekomen. Dank aan iedereen voor jullie solidariteit en voor het verspreiden van het nieuws over de willekeurige detentie waar ik vanochtend slachtoffer van werd. Die steun heeft ervoor gezorgd dat de grendels werden teruggeschoven en de tralies opengingen", schreef de 51-jarige op X.
Sánchez kaart regelmatig misstanden in Cuba aan en is oprichter van het medium 14ymedio, waar ze nog altijd leiding aan geeft. 14ymedio is verboden in Cuba en de site is niet te bezoeken voor Cubanen. Het land staat sinds 2023 geen media toe die buiten staatscontrole vallen. Volgens 14ymedio zijn deze week meerdere journalisten opgepakt in Cuba.
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