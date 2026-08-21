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Heinen denkt dat oppositiepartijen bij elkaar te brengen zijn

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 10:30
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DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen van Financiën verwacht dat oppositiepartijen wel bij elkaar te brengen zijn om een brede deal voor het budget van 2027 te maken. Dat zegt hij voorafgaand aan de ministerraad.
Donderdag sprak hij met de rechtse partijen JA21 en SGP, die samen optrekken in de onderhandelingen, en linkse oppositiepartij PRO. Het kabinet streeft naar brede steun in zowel de Tweede als Eerste Kamer.
Oppositiepartijen hebben zelf al aangegeven dat ze te ver uit elkaar staan voor een deal met zowel linkse als rechtse partijen. Heinen meent dat "als je gesprekken vanuit de inhoud voert, je ziet dat de doelen die we allemaal nastreven echt dicht bij elkaar liggen".
"Goede hoop"
Hij heeft nog altijd "goede hoop" dat het lukt om op tijd de financiële plannen voor volgend jaar klaar te hebben. De deadline is volgende week vrijdag.
Later vrijdag spreekt Heinen met ChristenUnie en opnieuw met JA21 en SGP over hun wensen voor de financiële plannen.
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