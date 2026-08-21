Let op na je vakantie: deze kever lift mee naar Nederland en kan enorme schade aanrichten

Een onopvallende verstekeling uit Italië houdt Nederlandse instanties bezig. Eind juli is in Nederland een dode Japanse kever aangetroffen die was meegelift met transport uit Italië. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt daarom extra scherp te zijn op de invasieve soort.

Klein beest, groot probleem

De Japanse kever is geen gewone tuinbezoeker. In gebieden waar hij zich vestigt, kan hij schade veroorzaken aan onder meer planten, gras en gewassen. De kever verspreidt zich niet alleen op eigen kracht: hij kan ongemerkt meekomen in voertuigen, bagage, kampeerspullen, planten en transporten.

Dat maakt de waarschuwing juist in augustus relevant. Veel Nederlanders keren terug van vakantie met een volle auto, caravan, camper of koffer. Wie in Italië, Zwitserland of een ander risicogebied is geweest, doet er verstandig aan spullen en voertuig goed na te kijken.

“Een kever van nog geen twee centimeter kan ongemerkt met je vakantie mee naar huis reizen.”

Kijk vooral naar deze plekken

Controleer na een autovakantie of kampeertrip vooral:

De wielkasten, bumper en grille van de auto

Kampeerspullen, tentstokken en buitenmeubilair

Planten, bloempotten en aarde die je hebt meegenomen

Bagage die lang buiten heeft gestaan

De NVWA meldt dat de aangetroffen Japanse kever met transport uit Italië in Nederland terechtkwam. Dat onderstreept hoe makkelijk dergelijke soorten grenzen passeren.

Niet verwarren met een gewone kever

Wie een opvallende, metaalgroene kever met koperkleurige dekschilden ziet, moet niet meteen zelf gaan experimenteren met bestrijdingsmiddelen. Maak liever een foto, noteer de vindplaats en meld de waarneming bij de bevoegde instantie. Zo kan sneller worden beoordeeld of het werkelijk om de Japanse kever gaat.

“De beste bestrijding is voorkomen dat een exotische plaagsoort zich hier blijvend vestigt.”