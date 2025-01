Van Hijum waarschuwt voor gevolgen 'pensioenreferendum'

DEN HAAG (ANP) - NSC-minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) waarschuwt dat het voorstel van zijn eigen partij om deelnemers van pensioenfondsen alsnog inspraak te geven over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, "behoorlijke gevolgen gaat hebben voor het transitieproces". Hij wil die gevolgen "echt goed in beeld brengen", zei hij vrijdag voor aanvang van de ministerraad. Een definitief oordeel over het voorstel gaf hij nog niet.

De wet die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk maakt, is al ruim anderhalf jaar van kracht. Van Hijum wijst erop dat pensioenfondsen, vakbonden en werkgevers daar al volop mee bezig zijn, en erop rekenen "dat zij met die wet verder kunnen". Het voorstel van NSC opent volgens hem een nieuwe discussie over een "vrij fundamenteel aspect" van het stelsel. "Daar moet je goede en zwaarwegende argumenten voor hebben."

NSC wil dat de deelnemers van pensioenfondsen zich in een referendum mogen uitspreken over de vraag of bestaande aanspraken mogen worden overgezet naar de nieuwe pensioenregeling. Dat wordt ook wel 'invaren' genoemd. De partij wil dat voorstel laten meeliften met een wetsvoorstel dat nodig is om pensioenfondsen meer tijd te geven om over te stappen. De behandeling daarvan staat voor komende week op de agenda van de Tweede Kamer.