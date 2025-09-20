Heinen: EU moet meer en intensiever samenwerken

KOPENHAGEN (ANP) - Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) is optimistisch over de toekomst van Europa, maar er moet veel meer en intensiever worden samengewerkt dan nu. Dat zei hij tegen het ANP na afloop van een vergadering met EU-ministers van Financiën. "We hebben een ongelooflijk potentieel, we zijn een grote markt en we staan samen sterk." Wel is urgentie geboden, benadrukt Heinen.

"We staan op een historisch keerpunt", zei Heinen. Volgens de minister staan onze welvaart en vrijheid op het spel. Samenwerking met de EU en andere gelijkgezinde landen zoals Canada, Noorwegen en het VK is volgens hem belangrijker dan ooit. Daar zijn de EU-ministers het mee eens, zo bleek in Kopenhagen, maar iedereen vindt tegelijkertijd dat het te langzaam gaat.

"We weten allemaal wat ons te doen staat", aldus Heinen. De interne markt moet worden vervolmaakt en Europa moet het voorbeeld blijven van vrijhandel. Ook hervormingen en gezonde overheidsfinanciën zijn volgens hem cruciaal voor een sterker Europa.

Handelsdeal

Eurobonds (gemeenschappelijke schulduitgifte door de EU) horen daar niet bij, herhaalde hij zijn eerdere standpunt.

Heinen hoopt dat de handelsdeal met de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay) snel wordt bekrachtigd. Daarnaast is het volgens hem belangrijk dat de EU meerdere andere handelspartners zoekt om onafhankelijker te worden van de VS.

"Als je een sterke economie hebt, staat Europa sterker", zei Heinen. Daarmee kan volgens hem worden voorkomen dat er een wereld ontstaat waarin iedereen voor zich is en Europa uit elkaar wordt gespeeld, als Europa zo afwachtend blijft zoals nu. Dat is een van de scenario's die de denktank Bruegel in een rapport schetst en dat de ministers zaterdag bespraken.