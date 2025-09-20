Minister en politici veroordelen geweld in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet en politici van links tot rechts veroordelen het geweld in Den Haag. Daar liep een demonstratie zaterdag voor een strenger asielbeleid flink uit de hand. De politie werd belaagd en ruiten van het partijkantoor van D66 werden ingegooid.

"Dit geweld tegen de politie is absoluut onacceptabel. Demonstreren is een groot goed in Nederland, maar handen af van onze agenten! Zij zorgen voor onze veiligheid. Respecteer dan ook de aanwijzingen van de burgemeester en politie", liet minister Foort van Oosten (Justitie, VVD) weten.

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) noemt het "onacceptabel. Dit zijn Trumpiaanse toestanden, gevoed door politici die angst en verdeeldheid zaaien. Stil blijven is geen optie". Volgens Geert Wilders (PVV) moeten de relschoppers "snoeihard" worden aangepakt. "Snelweg blokkeren en geweld tegen de politie totaal maar dan ook totaal onacceptabel. Idioten."

Tuig

"Hoe haal je het in je hoofd om geweld te gebruiken tegen onze agenten? Zorgen dat dit tuig opgepakt wordt, forse straffen opgelegd krijgt en betaalt voor alle schade", vindt Dilan Yeşilgöz (VVD). Coalitiegenoot Caroline van der Plas van BBB noemt de relschoppers "tuig" en vindt het geweld "onacceptabel en compleet krankzinnig". Dat vraagt ook om "forse straffen".

Ester Ouwehand ziet "opgehitste extreemrechtse knokploegen" in Den Haag. "Dit is fascisme. Dit zijn geen tijden om stil te zijn", voegt ze eraan toe op X. Eddy van Hijum (NSC) zegt: "De vrijheid om te demonstreren is een groot goed, maar daar heeft dit niets mee te maken. Dit is pure vernieling en geweldpleging. Je blijft van politieke partijen en politie af."

Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Chris Stoffer (SGP) vinden dat gezichtsbedekkende kleding bij dergelijke demonstraties snel verboden moet worden. Het kabinet werkt daar al aan.