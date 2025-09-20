ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen op pole in Bakoe na chaotische kwalificatie

Sport
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 16:13
anp200925056 1
BAKOE (ANP) - Max Verstappen begint de Grote Prijs van Azerbeidzjan vanaf poleposition. In een door crashes ontsierde kwalificatie in Bakoe was de regerend wereldkampioen in de Red Bull de enige die een eerder neergezette tijd van Carlos Sainz in de Williams kon verslaan.
De Spanjaard staat naast Verstappen zondag bij de start. Op de tweede startrij staat de Racing Bull van Liam Lawson en de Mercedes van Kimi Antonelli. McLaren-coureur Oscar Piastri crashte in de derde kwalificatiesessie en start als negende. Zijn teamgenoot Lando Norris vertrekt vanaf de zevende positie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536518827

Fleur Agema: "Dick Schoof was heel goed in feestjes en barbeques"

shutterstock_1309752568

Hoe lang blijven vreemde stoffen als alcohol, koffie, coke en ander gif in je bloed? En hoe erg is dat?

PetraenPetraBBvolLiefde

B&B Vol Liefde-Petra woest, schakelt Tim Hofman in na haatgolf: 'Het schaadt mij echt'

ANP-532179902

Dit zijn de meest innovatieve landen ter wereld. Er is een opvallende nieuwkomer

1398

Kamala Harris heel kritisch over 'roekeloze' Joe Biden

31259572_m

Deze eenvoudige oefeningen kunnen je nachtrust flink verbeteren

Loading