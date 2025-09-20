Verstappen op pole in Bakoe na chaotische kwalificatie

BAKOE (ANP) - Max Verstappen begint de Grote Prijs van Azerbeidzjan vanaf poleposition. In een door crashes ontsierde kwalificatie in Bakoe was de regerend wereldkampioen in de Red Bull de enige die een eerder neergezette tijd van Carlos Sainz in de Williams kon verslaan.

De Spanjaard staat naast Verstappen zondag bij de start. Op de tweede startrij staat de Racing Bull van Liam Lawson en de Mercedes van Kimi Antonelli. McLaren-coureur Oscar Piastri crashte in de derde kwalificatiesessie en start als negende. Zijn teamgenoot Lando Norris vertrekt vanaf de zevende positie.