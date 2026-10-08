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Heinen: Europa geeft te veel geld uit en hervormt te weinig

Samenleving
door anp
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LUXEMBURG (ANP) - "We geven te veel geld uit en we hervormen te weinig", is de boodschap van minister van Financiën Eelco Heinen voorafgaand aan overleg met zijn collega's van de eurolanden. Hij reageert daarmee ook op een rapport van de Europese Rekenkamer, die ervoor waarschuwt dat de Europese schulden steeds verder oplopen.
"Ik zal dit rapport aanhalen om erop te wijzen dat dit de verkeerde kant op gaat. Iedereen moet nu gaan hervormen", zei Heinen. In Europa zijn met name zorgen over de hoge staatsschuld van Frankrijk.
Heinen roept andere EU-landen op om de nationale staatsschuld laag te houden. "Laat je tekorten niet oplopen. Want als er dan tegenslag is, dan kan je die ook opvangen. En landen die dat onvoldoende hebben gedaan, moeten dan niet bij Nederland aankloppen: kunt u de rekening betalen? Dan had je in het verleden meer moeten doen."
Ontsnappingsclausule
Een uitzondering op de begrotingsregels, zoals Italië nu heeft aangevraagd vanwege de hoge energieprijzen, is volgens de VVD-minister geen oplossing. "Bij elk probleem in de wereld hoor ik hetzelfde: dan maar de begrotingsregels flexibeler maken. Het gaat mij niet zozeer om die regels; het gaat mij erom dat schuld op schuld wordt gestapeld en dat maakt onze problemen alleen maar groter."
De Europese Commissie heeft al toegezegd dat Italië de zogeheten ontsnappingsclausule van EU-begrotingsregels voor energie kan gebruiken. Italië mag maximaal 1,5 procent van de omvang van zijn economie extra besteden aan energiemaatregelen.
Lastige opgave
Een meerderheid van de lidstaten moet nog wel instemmen met het gebruik van die clausule voor Italië. Heinen zegt nog niet hoe Nederland daarover zal stemmen. "Dat zult u zien, maar ik ben daar geen voorstander van."
Volgens Eurogroep-voorzitter Kyriakos Pierrakakis kampen de landen met een "lastige opgave" met hoge energieprijzen aan de ene kant en het niet te hoog willen laten oplopen van de schulden aan de andere kant. "We moeten beide zaken tegelijk aanpakken", zei hij. Er is nog "volop discussie" tussen lidstaten over hoe dat moet gebeuren.
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