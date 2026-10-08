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Opgepakte chef geheime dienst BND had banden met Chinese generaal

Samenleving
door anp
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BERLIJN (ANP) - De deze week gearresteerde ex-chef van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, had volgens Duitse media goede banden met een Chinese generaal en zakenman. Justitie onderzoekt de relatie tussen de twee, meldt onder meer Der Spiegel.
De inmiddels 80-jarige Hanning werd opgepakt en wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij was vanaf 1998 chef van de buitenlandse inlichtingendienst en verliet de BND in 2005. Daarna werkte hij als consultant.
Hanning kent de Chinese generaal Wang Jianzheng, die in China als Duitslandexpert geldt en in de jaren 1987-1990 in Oost-Berlijn werkte. Hanning ontmoette hem in 2017 in China. Sindsdien zijn de twee samen gezien en zouden ze vriendschappelijke en zakelijke banden onderhouden.
Hanning zou onder meer een voormalig naaste medewerker bij de dienst, Manfred D., hebben betaald voor vertrouwelijke informatie. Hanning zou die informatie hebben overgedragen aan buitenlandse diensten. Manfred D. ging dit jaar met pensioen.
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