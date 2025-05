Heinen: schuldhoudbaarheid prioriteit defensie-investeringen EU

BRUSSEL (ANP) - Schuldhoudbaarheid is voor minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) nog steeds de belangrijkste voorwaarde voor eventuele defensieleningen van de Europese Commissie aan EU-lidstaten. Pas als dat is geregeld, kan wat hem betreft over andere voorwaarden worden gepraat, zoals deelname van niet-EU-landen aan gezamenlijke defensie-investeringen, zei Heinen voor het begin van een tweedaags overleg met de EU-ministers.

Al weken onderhandelen EU-lidstaten over de financieringsvoorwaarden van de 150 miljard euro defensie-uitgaven voor de komende vier jaar. Die zijn gestart nadat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie begin maart haar herbewapeningplan voor de EU had gepresenteerd. Die onderhandelingen gaan uiterst traag.

"Er is een aantal lidstaten dat vraagt om het breder open te stellen en er zijn lidstaten die in plaats van leningen eigenlijk subsidies willen hebben", noemt Heinen wat pijnpunten in de discussie. "Daar is Nederland geen voorstander van."