Geld sparen klinkt saai, maar je wordt er echt gelukkiger van, blijkt uit nieuw onderzoek

Hadden die ouwe calvinisten toch gelijk: zuinig zijn en sparen is niet alleen goed voor je bankrekening maar ook voor je humeur. Een nieuwe Australische studie toont aan dat wie maandelijks maar een beetje spaart zich al gelukkiger voelt.

De onderzoekers van de University of South Australia volgden ruim 17.000 Australiërs soms wel twintig jaar lang. Hun conclusie: mensen die op een stabiele manier met hun geld omgaan, voelen zich gelukkiger, hebben meer energie en sterkere sociale banden.

Hoogleraar toegepaste economie Rajabrata Banerjee ziet dat we vooral praten over de stress van schulden, maar zelden over de voordelen van gezond geldgedrag. “We weten al dat hoge schulden en weinig spaargeld je mentale gezondheid ondermijnen”, zegt hij. “Maar we wilden juist weten welke dagelijkse gewoontes wél helpen om financiële stress te verminderen.”

Het mooie is: die voordelen gelden voor iedereen, ongeacht het inkomen. Of je nu veel of weinig verdient, regelmatig sparen en schulden op tijd aflossen werkt altijd positief. Zelfs kleine bedragen, als je ze consequent opzijzet, maken al verschil.

En dat is goed nieuws in een tijd waarin mensen worstelen met hoge energierekeningen en stijgende prijzen. Juist nu kan een beetje financiële discipline helpen om mentaal overeind te blijven.

Mannen profiteren meer

Opvallend is dat mannen nóg meer mentaal voordeel halen uit spaargedrag dan vrouwen. Banerjee vermoedt dat dit komt doordat mannen vaker de financiële beslissingen nemen in het gezin. Dat kan bestaande ongelijkheden in zowel geldzaken als mentale gezondheid in stand houden.

De kern van de boodschap: geld is niet alleen een financiële kwestie, maar ook een mentale. Financiële problemen kunnen leiden tot verlies van zelfstandigheid, blijvende onzekerheid en zelfs een vicieuze cirkel van schulden. “Wie financieel klem zit, investeert vaak niet in zijn toekomst”, zegt Banerjee. “Dat kan leiden tot een gevoel van hopeloosheid. Gezonde geldgewoontes zorgen juist voor stabiliteit, nieuwe kansen en minder stress.”

De les van het onderzoek is simpel: maak van goed geldgedrag een gewoonte. Zet elke maand iets opzij, hoe klein ook, en voorkom dat schulden zich opstapelen. Het levert niet alleen financieel, maar ook mentaal winst op en dat is misschien wel de beste investering die je kunt doen.