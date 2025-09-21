Heinen valt CDA aan: niet zo slim dat partij eurobonds steunt

DEN HAAG (ANP) - Financiënminister Eelco Heinen (VVD) vindt het "niet zo slim" dat het CDA openstaat voor het aangaan van eurobonds. Daarmee zou Nederland bijvoorbeeld garant kunnen staan voor de schulden van andere landen, zoals Frankrijk. De minister vindt dit "een draai" van de christendemocraten die hij niet toejuicht, zegt hij in het programma WNL op Zondag.

Voor Heinen zou het aangaan van eurobonds een "lijn zijn waar ik niet overheen ga". Het zou volgens hem het enige drukmiddel wegnemen dat landen met hoge schulden nog ervaren. "Als je die druk weghaalt door garant te staan voor schulden, hoeven landen niet te hervormen en stagneren ze."

Heinen wil nog niet zo ver gaan dat hij het een breekpunt noemt in potentiële samenwerking met het CDA. Hij verwacht dat het CDA nog wel terugkomt op het standpunt, bijvoorbeeld als zij tijdens coalitieonderhandelingen meer informatie hierover krijgen.

De VVD staat er momenteel slecht voor in de peilingen en zoekt vaker de confrontatie op met het CDA. De VVD staat gemiddeld op 14 tot 18 zetels, het CDA op 22 tot 26.