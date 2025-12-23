Hardlopers zijn ontgoocheld: Strava zet populaire dienst achter betaalmuur

Eind december is het moment van digitale zelfverheerlijking. Spotify vertelt wat je luisterde, Snapchat serveert je de hoogtepunten en Strava laat zien hoeveel kilometers je door weer en wind hebt gerend, gehiked en gefietst. Tenminste, dat was zo. Dit jaar kijkt een groot deel van de Strava-gebruikers tegen een slotje aan.

Strava heeft zijn Year in Sport namelijk achter een betaalmuur gezet. Wie geen Premium-abonnement heeft, kan niet meer zien hoeveel kilometers ze hebben gevreten. En daar zijn de hardlopers en wielrenners flink pissig over.

Jaaroverzicht

Juist dit soort jaaroverzichten zijn gratis marketinggoud. Spotify’s Wrapped wordt massaal gedeeld op sociale media en dat trekt klanten aan. Strava kiest nu bewust voor een andere aanpak. Alleen betalende gebruikers, die ongeveer 70 euro per jaar neertellen, mogen hun sportieve jaar samengevat terugzien.

Wie zijn statistieken wil zien, moet dus zijn portemonnee trekken. Opvallend, want Strava biedt dit overzicht al bijna tien jaar gratis aan. Nooit eerder zat het achter slot en grendel.

‘We betalen al met onze data’

Op sociale media is de boosheid groot. Gebruikers noemen de keuze gierig en wijzen erop dat ze Strava allang ‘betalen’ met hun data. Die gegevens worden netjes verzameld, maar het bijbehorende overzicht blijft nu verborgen, tenzij je afrekent.

Waarom Strava deze stap zet, zegt het bedrijf niet expliciet. De context is echter veelzeggend. Sinds 2020 verdrievoudigde het aantal gebruikers tot zo’n 50 miljoen. Bovendien lonkt een beursgang. En dan telt elke euro die binnenkomt.

Goodwill

Het risico is alleen dat Strava hiermee hun goodwill verspeelt. Het Year in Sport voelde als een beloning, niet als een premiumfunctie. Door dat cadeautje af te pakken, verandert Strava voor veel sporters van trouwe trainingsmaat in een kille geldmachine.