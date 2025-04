Ontwerp vredesplan VS bevat versoepeling sancties tegen Rusland

PARIJS/BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Amerikaanse voorstellen voor het staken of stoppen van de oorlog in Oekraïne bevatten versoepeling van de westerse sancties tegen Rusland. Het plan richt zich op het stoppen van de vijandelijkheden. Indien dat langere tijd lukt, zouden de strafmaatregelen tegen Rusland versoepeld moeten worden.

De Amerikaanse voorstellen zijn volgens anonieme Europese bronnen voorgelegd aan de Europeanen bij overleg in Parijs. Amerikaanse gezanten spraken er met Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Oekraïne.

Er wordt in de plannen niet uitgegaan van terugtrekking van Russische troepen. De frontlijn zou 'bevroren' worden, zoals wel vaker in oorlogen die in een impasse geraken en waarbij strijdende partijen aanspraken op grondgebied handhaven.

President Trump wil haast maken en gaat niet eindeloos proberen de oorlog in Oekraïne te beëindigen als er geen kans van slagen is. Hij heeft in de wereld ook andere prioriteiten, aldus minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio.