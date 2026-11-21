DEN HAAG (ANP/RTR) - De minister van Financiën Eelco Heinen vindt het nieuwe voorstel voor het EU-meerjarenbudget van voorzitter van de EU-leiders António Costa niet voldoende. Costa stelde onder meer voor om 204 miljard van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie van bijna 2 biljoen af te halen.

"Het is vrij simpel: de Europese begroting moet kleiner, of de nationale korting groter", laat Heinen weten. Premier Rob Jetten is eind volgende week in Brussel voor een speciaal ingelaste EU-top die gaat over de meerjarenbegroting.

Nederland hoort bij een groep zuinige landen die behalve een lager budget ook wil dat het geld gaat naar andere beleidsterreinen, zoals defensie en innovatie.

Frankrijk

Frankrijk laat op haar beurt al weten niet in te zullen stemmen met het voorstel, maar in hun geval omdat er te weinig geld gaat naar landbouw.

Er is instemming nodig van alle 27 lidstaten voor een akkoord op de begroting.