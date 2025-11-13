Heinen voelt niets voor lenen op kapitaalmarkt voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) voelt niets voor de optie om als EU geld uit de kapitaalmarkt op te halen om Oekraïne financieel te steunen. Hij geeft de voorkeur aan het gebruik van de Russische bevroren tegoeden voor een lening aan Oekraïne of aan bilaterale leningen of giften via de nationale begrotingen aan Oekraïne. Dat zei hij voor het begin van de vergadering van EU-ministers van Financiën in Brussel.

Hoog op de agenda staat financiële steun voor Oekraïne voor 2026 en 2027. De Europese Commissie doet dat bij voorkeur via het gebruik van de Russische bevroren tegoeden, maar moest onder druk van EU-leiders met meer opties komen. Die heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie eerder donderdag in het Europees Parlement gepresenteerd. Naast de kapitaalmarkt en de bevroren tegoeden gaat het om bilaterale leningen aan Oekraïne.

Heinen benadrukte dat Oekraïne financiering hard nodig heeft en hoe dan ook geld moet krijgen. "Daarvoor ga ik knokken in de Raad", zei de minister. Hij doelt op de Raad van EU-ministers.

Corruptieschandaal

Het corruptieschandaal in Oekraïne dat deze week aan het licht kwam, is "zeer ernstig", zei Heinen. Het is voor hem geen reden om Oekraïne financieel in de steek te laten. Bij elk steunpakket worden eisen gesteld, zei de minister. "Namelijk dat we corruptie moeten bestrijden. De Oekraïense regering moet dat doen en ik verwacht dat zij dat gaat doen."

Het schandaal toont volgens Heinen eens te meer aan dat anticorruptie "hoog op de agenda moet blijven staan".