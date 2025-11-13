Ruim helft huishoudens heeft vertrouwen in financiële sector

AMSTERDAM (ANP) - Ruim de helft van de Nederlandse huishoudens heeft vertrouwen in financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Het vertrouwen blijft daarmee stabiel vergeleken met vorig jaar, aldus de centrale bank op basis van jaarlijks onderzoek.

Volgens DNB heeft 52 procent van de ruim 2400 ondervraagde huishoudens tamelijk veel of heel veel vertrouwen in financiële instellingen. De rest heeft minder of helemaal geen vertrouwen.

Wel zijn er iets meer zorgen bij Nederlandse huishoudens over de gezondheid van financiële instellingen. Dat is volgens DNB opvallend, want er zijn geen concrete veranderingen in de financiële gezondheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

De centrale bank zegt verder dat het vertrouwen in DNB zelf hoog blijft.