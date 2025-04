Heinen wil gezamenlijke inkoop defensie ook met Noorwegen en VK

WARSCHAU (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën) is groot voorstander van gezamenlijke inkoop van defensiematerieel. "Je krijgt dan meer veiligheid voor dezelfde euro", zei hij na afloop van een bespreking met de EU-ministers van Financiën. Zo'n 'inkoopmechanisme' moet wel openstaan voor landen buiten de Europese Unie, zoals Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, vindt Heinen.

De ministers spraken in Warschau onder meer over structurele financiering van de Europese defensie waarvoor een stuk van de Brusselse denktank Bruegel op tafel lag. Daarin wordt voorgesteld een Europees Defensiefonds op te richten om gezamenlijk defensiematerieel aan te kopen.

In het stuk zitten "elementen die heel interessant zijn", zei Heinen. Via gezamenlijke aanbesteding, inkoop en productstandaarden kan Europa schaalvoordelen behalen en "dan kan de prijs naar beneden". Ook de EU-ministers zien het belang daarvan in. De discussie ging vooral om de vormgeving ervan, zag Heinen in een eerste discussie.