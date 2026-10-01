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Heinen wil grens box 3 veranderen om kleine spaarder te ontzien

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën) staat open voor een andere ondergrens voor de vermogensbelasting in box 3 om de kleine spaarder te ontzien. Dat zei de VVD-bewindsman op de tweede dag van de algemene financiële beschouwingen. "Ik had de inschatting gemaakt dat met de huidige grens de kleine spaarder wordt ontzien, maar de Kamer ziet dat anders."
Het kabinet wil de ondergrens voor de belasting in box 3 verlagen om de aanpassing van de vermogensbelasting te betalen. Veel oppositiepartijen en ook coalitiepartijen VVD en CDA waren hier niet blij mee. In 2027 zou de grens verlaagd worden, waardoor meer mensen belasting gaan betalen over hun spaargeld of beleggingen. Heinen wil nu overleggen met de Tweede Kamer over een andere ondergrens. "Maar daar komt wel veel rekenwerk aan te pas", waarschuwt de minister.
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