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Russische droneaanval op belangrijke brug in Kyiv

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP/AFP/RTR) - Een belangrijke brug in Kyiv is geraakt door twee Russische drones, meldt burgemeester Vitali Klytsjko. Al het openbaar vervoer over de Zuidelijke Brug is daarom stilgelegd.
De brug is een van de weinige verbindingen tussen het westen en het oosten van de Oekraïense hoofdstad. De Oekraïense nieuwssite The Kyiv Post bericht op basis van beelden op sociale media dat er een metro over de brug reed op het moment dat die werd geraakt. Enkele ramen van dat rijtuig werden eruit geblazen door de inslag en rook kwam het toestel binnen.
Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.
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