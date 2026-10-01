Rusland stuurt Hongaarse diplomaten weg als vergelding

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland zet een aantal Hongaarse diplomaten het land uit. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een vergeldingsmaatregel. Hongarije zette in september tien Russische diplomaten het land uit.

Boedapest beschuldigde de Russen ervan handelingen te verrichten die niet verenigbaar waren met hun diplomatieke status. Daarmee wordt in de praktijk vaak spionage bedoeld.

"Als wederzijdse maatregel moet een groep medewerkers van de Hongaarse ambassade in Moskou en de Hongaarse consulaten-generaal in Sint-Petersburg en Kazan binnen twee weken het grondgebied van de Russische Federatie verlaten", aldus het Russische ministerie. Dat meldt niet om hoeveel personeelsleden het gaat.

De relatie tussen de landen is verslechterd sinds Hongarije wordt geleid door premier Péter Magyar. Hij volgde Viktor Orbán afgelopen mei op als regeringsleider en heeft een koerswijziging beloofd. Orbán onderhield warme banden met de Russische leider Vladimir Poetin.