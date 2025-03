Heipaal raakt waterleiding in Amsterdam, woningen ontruimd

AMSTERDAM (ANP) - Bij heiwerkzaamheden aan de Rozengracht in het centrum van Amsterdam zijn dinsdagmiddag acht stroomkabels en een waterleiding beschadigd. Toen in de avond de omvang van de schade duidelijk werd, heeft de brandweer uit voorzorg twaalf woningen ontruimd, zegt een woordvoerder. De bewoners worden "tot nader order" opgevangen in een hotel.

Uit de waterleiding is veel water gestroomd, waardoor de heipaal niet meer stabiel staat. Volgens de brandweer zit hij vast in een constructie en kan hij niet omvallen. Hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren is nog onduidelijk. Met netbeheerder Liander en waterleidingbedrijf Waternet wordt aan een plan van aanpak gewerkt.

De Rozengracht, de Lijnbaansgracht en de Marnixstraat zijn deels afgesloten voor verkeer.