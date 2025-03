Geen significante aanwijzingen voor gaslek in huis Gene Hackman

SANTA FE (ANP) - In de woning van de Amerikaanse acteur Gene Hackman en zijn vrouw Betsy Arakawa zijn "geen significante aanwijzingen" voor een gaslek aangetroffen. De politie van Santa Fe County denkt niet dat een gaslek heeft meegespeeld bij het overlijden van het paar, melden Amerikaanse media.

Onderzoekers vonden wel een "minuscuul" gaslek bij een van de pitjes van het fornuis. Ook was de boiler niet helemaal in orde en werden aanmaakblokjes met gas in de haard aangetroffen, maar deze zaken hebben geen koolmonoxidevergiftiging veroorzaakt.

Het onderzoeksrapport naar een eventueel gaslek in de woning wordt voor nader naar de medisch onderzoeker gestuurd. De autopsie van de 95-jarige Hackman en de 65-jarige Arakawa loopt nog.

Het echtpaar en hun hond werden woensdag dood aangetroffen in de woning. De lichamen zouden daar al meer dan een week hebben gelegen. Hackmans pacemaker was op 17 februari gestopt met werken, maakte sheriff Adan Mendoza eerder al bekend.