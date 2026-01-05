Hele dag files op winterse dag, maar avondspits viel relatief mee

DEN HAAG (ANP) - Na een drukke dag op de wegen door de winterse omstandigheden, viel de avondspits relatief mee. Anders dan de ochtendspits, die de drukste in ruim een jaar tijd was, verliep de spits in de avond vrij geleidelijk, laten Rijkswaterstaat en de ANWB weten. Wie stil kwam te staan, moest op diverse snelwegen echter wel lang wachten.

Vooral rond Utrecht en Amsterdam liep het verkeer vast. Op de A27 vanuit het zuiden liepen automobilisten een uur en een kwartier vertraging op. Ook op de A2 vanuit Den Bosch liep het verkeer ongeveer een uur vertraging op. Daar waren rijbanen afgesloten doordat ze niet goed meer begaanbaar waren.

"Rustig is het niet te noemen, maar mensen hebben waarschijnlijk gehoor gegeven aan de oproepen om voor of na de spits te gaan rijden", zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Een ANWB-woordvoerster voegt toe dat het op sommige wegen juist rustiger dan normaal was, bijvoorbeeld in delen van het zuiden en oosten van het land. "Het lijkt erop dat mensen meer verspreid over de middag zijn gaan rijden."