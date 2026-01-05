Zoon Maduro steunt nieuwe Venezolaanse leider Rodríguez

CARACAS (ANP/AFP) - Een zoon van de afgezette Venezolaanse president Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, heeft zijn steun uitgesproken voor de huidige plaatsvervanger van zijn vader, Delcy Rodríguez. Hij zei in een zitting van het parlement dat hij haar onherroepelijk steunt. "Het land is in goede handen, vader, en we omhelzen elkaar gauw hier in Venezuela."

Het was de eerste parlementszitting sinds Amerikanen zijn vader zaterdag in een grote militaire operatie gevangennamen en naar de VS brachten. Hij zei dat zijn vader is ontvoerd.

'Nicolasito' is een kind uit het eerste huwelijk van zijn vader. Hij wilde musicus worden maar belandde in de politiek en in het parlement kort nadat zijn vader in 2013 president werd en hem een baan bezorgde.