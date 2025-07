Helikopter die in VS botste met vliegtuig had kapotte hoogtemeter

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Veiligheidsonderzoekers die de botsing in de lucht in januari tussen een passagiersvliegtuig van American Airlines en een Black Hawk van het Amerikaanse leger nabij Washington onderzochten, hebben ontdekt dat de hoogtemeter van de helikopter niet goed werkte.

"Het is mogelijk dat wat de bemanning zag, heel anders was dan de werkelijke hoogte", zei Jennifer Homendy, voorzitter van de Amerikaanse onderzoeksraad voor vervoersveiligheid NTSB, in een hoorzitting over het ongeval. Bij de botsing kwamen 67 mensen om het leven.

In februari werd nog gesuggereerd dat de legerhelikopter een cruciale instructie van de luchtverkeersleiding mogelijk niet had gehoord. Ook werd toen al geopperd dat er wellicht problemen waren met de hoogtemeter van de Black Hawk. Dat laatste is nu dus bevestigd.