Criminelen misbruiken AI om zelf kinderporno te maken

Criminelen gebruiken kunstmatige intelligentie (AI) om zelf kindermisbruikbeelden te genereren. Het aantal meldingen van kinderporno lag in 2024 ruim 86 procent hoger dan in 2023, schrijft De Telegraaf. Onder meer AI en de opkomst van versleutelde chatapplicaties zijn daarvan de oorzaak. Een hoofdpijndossier voor de Nederlandse politie, die de beelden nauwelijks nog van elkaar kan onderscheiden en vreest dat AI-kindermisbruik "mensen eerder aanzet tot het zelf plegen van misbruik."

Een primeur voor Europol. Eerder dit jaar werd voor het eerst een grootschalige operatie uitgevoerd die was gericht op AI-beelden van kindermisbruik. Er werden 25 mensen opgepakt die volgens de Europese politieorganisatie lid waren van een criminele groep die de beelden verspreidde. De hoofdverdachte is een Deense man. Hij had een platform gebouwd waarop hij AI-kinderporno verspreidde. Na een online betaling kregen gebruikers van over de hele wereld een wachtwoord met toegang tot het platform. Elke maand ontvingen zij een nieuwe map met tussen de 500 en 1500 afbeeldingen.

Vier Nederlanders werden verdacht van het kopen van deze AI-beelden. Maar ze kwamen er vanaf met een waarschuwingsgesprek met de politie.