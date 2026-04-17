Hermans hoopt dat oppositie zorgplannen als geheel bekijkt

DEN HAAG (ANP) - Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat de oppositie naar de zorgplannen als een geheel moet kijken. Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met de verhoging van het eigen risico, maar een meerderheid vinden in de Tweede en Eerste Kamer wordt nog lastig voor de VVD-minister.

Om die meerderheden te vinden, gaat Hermans vaak in gesprek met oppositiepartijen, zei ze vrijdag weer. Dat zijn volgens haar constructieve gesprekken waarin de partijen bereid zijn om "een stap achteruit te zetten" en het geheel te bezien.

Hermans heeft vaker gezegd dat het hele zorgsysteem moet worden aangepast. Daarvoor zijn volgens haar alle voorstellen van de minderheidscoalitie nodig. Die worden echter niet tegelijk ingediend, waardoor zij voor elk voorstel een meerderheid moet vinden.

"Het ene voorstel kan voor een partij gemakkelijker zijn om te steunen dan het andere", aldus Hermans. "Maar ik vind het belangrijk om te kijken waarom we dit willen, voordat we in discussies over één onderwerp verstrikt raken."